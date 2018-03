Biomasse aus dem Teich: Forscher machen Treibstoff aus Entengrütze

Teichbesitzer hassen und bekämpfen sie, Aquarienfreunde kaufen sie extra in der Zoohandlung, um sich ein möglichst natürliches Gewässer ins Wohnzimmer zu holen. Und jetzt sind auch Forscher auf sie aufmerksam geworden: Die Wasserlinse, im Volksmund auch Entengrütze genannt, ist jetzt die neue Hoffnung am Treibstoffhimmel. Statt aus Mais und Raps soll nun aus Entengrütze Bioethanol gewonnen werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Wasserlinse vermehrt sich - sehr zum Missfallen der Teicheigner - wie Unkraut und es ernährt sich auch niemand davon. Die Diskussion um Lebensmittel im Tank fiele also weg.