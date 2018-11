Biotechnik-Start-up Recombinetics US-Firma treibt Gentechnik in der Viehzucht voran

In einem anderen Projekt geht es um Schweine. Wenn Ferkel in die Pubertät kommen, kann ihr Fleisch einen von Konsumenten als unangenehm empfundenen Geruch annehmen. Um diesen „Ebergeruch“ zu vermeiden, werden die Jungtiere kastriert. Oft geschieht dies ohne Betäubung. Auch hier will Recombinetics das Problem mit einem genetischen Eingriff lösen. Ebenfalls in der Entwicklung sind „hitzeresistente Kühe“, die bei heißeren Temperaturen nicht leiden.