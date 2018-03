Blitzschutz für Flugzeuge: Zum Schutz vor Blitzen unter Strom gesetzt

Kein Wunder also, dass ein Flugzeugbauer wie Boeing die Arbeit von Carmen Guerra-Garcia finanziell unterstützt. Die Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT) arbeitet mit ihrem Team an einem Verfahren, mit dem Flugzeuge besser gegen Blitzschlag geschützt werden sollen – indem der Flugzeugrumpf kurzzeitig unter Strom gesetzt wird.