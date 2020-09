Börsengang Wie die CIA Palantir groß gemacht hat

Wenn das kalifornische Datenunternehmen Palantir jetzt an die Börse geht, hat es dies zu einem guten Teil dem US-Geheimdienst CIA zu verdanken – genauer, dessen Investmentarm In-Q-Tel. Der staatliche Fonds investiert seit 1999 pro Jahr geschätzte 120 Millionen Dollar in Form von Eigenkapital in jene High-Tech-Start-ups, deren Technologie den US-Geheimdiensten und Militärs künftig nützen könnte. Inzwischen hat er sich an mehr als 250 Gründungen beteiligt, den meisten in den USA. Seit Neuestem investiert er aber auch zunehmend in Deutschland.