Brain at work: 7 wichtige Erkenntnisse über das Gehirn im Job

2. 15 Minuten Einsamkeit am Tag

In einer Zeit der permanenten Reizüberflutung werden wir ständig abgelenkt: von eingehenden E-Mails, aufblitzenden Nachrichten auf dem Smartphone-Bildschirm oder klingelnden Telefonen. Forscher der Stanford University haben herausgefunden, dass solche Ablenkungen die Fähigkeit des Hirns beeinträchtigen, relevante von irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Deshalb raten die beiden US-Forscher Mike Erwin und Ray Kathledge in ihrem Buch „Lead Yourself First“ zur Einsamkeit – zumindest in Dosen. Sie definieren Einsamkeit als einen Gemütszustand, in dem man sich ohne Ablenkung auf seine eigenen Gedanken konzentrieren und ein Problem in Ruhe durchdenken kann. Deshalb empfehlen Erwin und Kathledge Managern, 15-minütige „Einsamkeits-Perioden“ in den Kalender einzutragen. In dieser Zeit sollten sie sich allein zurückziehen und dabei weder Mails beantworten noch Zeitfressern wie Social Media Aufmerksamkeit schenken. Die Zeit dient der Reflektion über Prioritäten: Wie wollen Sie ihre Energie am besten einteilen? Auf welche Meetings können Sie verzichten? Wofür möchten Sie mehr Zeit aufwenden? Statt einer „To Do“-Liste können Sie die Zeit nutzen, um eine „Stop doing“-Liste erstellen. Nach diesen 15 Minuten können Sie fokussierter weiterarbeiten.

Bild: Fotolia