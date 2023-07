Brennender Autofrachter in der Nordsee „So ein Brand ist auf See das Worst-Case-Scenario“

Reden Sie das Risiko brennender Akkus nicht unangemessen klein?

Verstehen Sie mich nicht falsch. E-Akkus als Ladung können durchaus eine Gefahr darstellen. Aber die Probleme treten in der Regel beim Transport von großen Mengen einzelner Lithium-Ionen-Akkus in Containern auf. Da gibt es regelmäßig Brände, weshalb die Ladung auch als Gefahrgut deklariert sein muss, damit unterliegt sie besonderen Stauvorschriften. Leider ist es in der Praxis aber so, dass manche Versender die Akkus nicht als Gefahrgut kennzeichnen, um die Transportkosten zu senken. Das kann dann ins Auge gehen.