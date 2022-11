Bucheckern für Lebensmitteln „Übersteigt den gesamten Nussmarkt in Deutschland um ein Vielfaches“

Dazu haben sie Karten von deutschen Buchenwäldern erstellt, die sie mit aktuellen Wetterdaten überlagern. Kommt es im Frühjahr, zur Blütezeit der Buchen, in einem Gebiet zu Frost, gehen die Gründer davon aus, dass dort die Blüten erfroren sind, die Ernte schwach sein wird. Das gleiche gilt, wenn es in der Phase der Fruchtbildung in einem Wald nicht genug regnet. „Wir können vom Schreibtisch aus schauen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich die Fahrt in ein Waldgebiet lohnt“, sagt Frankenfeld.