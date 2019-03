 Concorde-Jungfernflug vor 50 Jahren: Unternehmen basteln an neuen Überschall-Fliegern

New YorkGerade einmal 29 Minuten dauerte der Flug, aber er ging in die Luftfahrtgeschichte ein: Am 2. März vor genau 50 Jahren startete das Überschallverkehrsflugzeug Concorde im französischen Toulouse zu seinem Jungfernflug. Acht Jahre später nahmen Air France und British Airways den Linienverkehr nach New York auf.