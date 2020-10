Corona-Aerosole Luftreiniger könnten die Lösung sein – doch Ämter stiften Verwirrung

Tatsächlich gibt es inzwischen eine wahre Geräteflut und zahlreiche konkurrierende Technologien: Einige Geräte funktionieren mit sogenannten Hepa-Filtern, die die feinen Aerosoltröpfchen über engmaschiges Vlies aus der Luft fischen. Andere Geräte bekämpfen das Virus mit UV-C Licht, welches das Erbgut des Erregers so verändert, dass er sich in einem Wirt nicht vermehren kann. Wieder andere Geräte setzen auf Ozon, ein Gas, dessen Moleküle sich mit denen des Virus verbinden und es so zerstören. Und manche nutzen auch eine Kombination der Techniken.



Welche Geräte sich für Gastronomen eignen, darüber gibt es von den Behörden bislang nur sehr vage und oft widersprüchliche Aussagen. So verweisen städtische Ämter bei der Frage etwa in Nordrhein-Westfalen an das Gesundheitsministerium des Landes. Das wiederum bezeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) als zuständig. Und das RKI wiederum verweist für Informationen auf das Umweltbundesamt sowie die Aerosol-Experten der TU Berlin.