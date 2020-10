Corona-Aerosole Luftreiniger könnten die Lösung sein – doch Ämter stiften Verwirrung

Um eine effektive Filterung zu erreichen, müsse der Raumluftreiniger möglichst an der längsten Raumseite in der Mitte positioniert sein, so die Wissenschaftler. Der Deckenbereich in Richtung der Ausströmungen dürfe nicht von Objekten unterbrochen werden, da sich sonst ungünstige Wirbelströmungen im Raum bilden können. Sei dies nicht möglich, müsse der Volumenstrom erhöht werden. Die Forscher empfehlen zudem, die Geräte im Dauerbetrieb laufen zu lassen, nicht stoßartig. So lasse sich die Virenkonzentration im Raum klein halten.