Corona-Bekämpfung „Es geht ständig zu holprig, seit Monaten“

Wann denn zum Beispiel?

Nehmen wir die Diskussion um die FFP2-Masken: Dass die besser schützen als eine OP-Maske, weiß jeder. Ja, da klemmte es am Anfang bei der Beschaffung, aber das ist lange her. Wenn Bund und Länder also nun medizinische Masken in Bussen & Bahnen sowie beim Einkaufen vorschreiben und die besseren FFP2-Masken zumindest empfehlen, dann hätten sie die Versorgung damit in den vergangenen Monaten längst sichern müssen. Da geht es um Hunderte Millionen Stück, die wir im Monat benötigen. Das beschließt man nicht mal einfach so; sagt, die Masken gibt’s beim Apotheker, und dann wissen die Apotheken nicht mal rechtzeitig was davon. Es geht ständig zu holprig, seit Monaten.