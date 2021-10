Corona-Impfstoffe Wer verdient den Medizin-Nobelpreis?

Katalin Kariko (Ungarn): Die gebürtige Ungarin, die 1985 in die USA zog und an der University of Pennsylvania forschte, arbeitete seit den Neunzigerjahren an mRNA. Ähnlich wie Hoerr musste sie auch gegen zahlreiche Widerstände ankämpfen, ihre Forschung galt lange als Orchideenfach. 2005 entdeckte sie zusammen mit ihrem Kollegen Drew Weissman, welche chemische Modifikation nötig ist, damit die fremde RNA zunächst nicht vom Körper erkannt wird und so die Wirkung behindert. Sie ersetzte einen natürlich (Uridin-) Baustein der RNA durch einen künstlichen (Pseudouridin-) Baustein. Dieses Prinzip war später wesentlich für den Erfolg der Impfstoffe von Biontech und Moderna. Curevac dagegen verzichtete auf den künstlichen Baustein – das gilt als ein Grund dafür, warum der noch nicht zugelassene Wirkstoff von Curevac schlechter wirkt. Seit 2014 arbeitet Kariko für Biontech.