Corona US-Gesundheitsbehörde: Schnelltests bei Omikron möglicherweise ungenauer

Laut US-Gesundheitsbehörden erkennen Antigen-Tests – auch Schnelltests genannt – eine Corona-Infektion mit der Omikron-Variante womöglich nicht so gut wie frühere Varianten. „Erste Daten deuten darauf hin, dass Antigen-Tests die Omikron-Variante zwar erkennen, aber möglicherweise eine geringere Empfindlichkeit aufweisen“, erklärte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) am Dienstag. Die Empfindlichkeit gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein Test bei einer bestehenden Infektion ein positives Ergebnis aufweist.