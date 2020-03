Corona: Warum viele Schnelltests unzuverlässig sind

Fürchten Sie Engpässe im Labor, etwa bei Chemikalien und Testkits, da Lieferungen ausbleiben?

Wir halten deswegen jeden Morgen eine Krisensitzung ab. Da prüfen wir, wie viele Krankheitsfälle es in der Belegschaft gibt und ob wir ausreichend Mitarbeiter vor Ort im Labor haben. PCR-Tests sind Spezialisten-Arbeit. Unsere Mitarbeiter sind aktuell hoch belastet, da kommt es auf jeden Einzelnen an. Und natürlich checken wir auch, ob wir alle Materialien bekommen, die wir benötigen. Einen Großteil der Materialien für die PCR-Tests beziehen wir etwa vom Diagnostikkonzern Roche. Bislang können wir unseren Laborbetrieb gut am Laufen halten. Aber natürlich rechnen wir auch damit, dass es in diesen Zeiten immer mal zu Engpässen und Lieferproblemen kommen kann.