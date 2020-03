Coronavirus Wo die Menschen trotz Corona noch auf den Straßen unterwegs sind

Zumindest ein wenig deutlicher ist der Rückgang in der schwedischen Hauptstadt Stockholm und der britischen Hauptstadt London. Schweden hat laut Johns Hopkins University rund 2300 Corona-Fälle und fährt zurzeit einen laxeren Kurs, was die Pandemie angeht. Das skandinavische Land ist deshalb in den vergangenen Tagen immer wieder in die Kritik gekommen. So werden zurzeit kaum Menschen getestet. Zuletzt hatte sich die Umweltaktivistin Greta Thunberg mit der Vermutung gemeldet, an Covid-19 erkrankt zu sein. Ein Test sei aber in ihrer Heimat nicht möglich gewesen.