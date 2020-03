Coronavirus: Seuchenschützer warnt vor kontaminierten Banknoten

„Ich habe nun überprüft, ob etwas an der Oberflächenbeschaffenheit der Noten verändert wurde“, sagt er weiter. „Da hat sich nichts getan. Die Erkenntnisse von damals gelten also nach wie vor“, so der Seuchenschützer. Schweizer Banknoten bestehen – wie die Noten des Euro – zum großen Teil aus beschichteter Baumwolle. Die Beschichtung scheint der Studie zufolge die Überlebensfähigkeit von Viren zu fördern.