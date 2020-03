In der Lombardei sei der Zustand längst erreicht, berichten Ärzte. Inzwischen ist die Lage so prekär, dass der Verband der Fachärzte für Intensivtherapie warnt, man werde bei einer weiteren Zunahme der Patientenzahl eine Altersgrenze für die Aufnahme in Intensivpflege setzen müssen: Lebensrettende Maßnahmen – vor allem die Beatmung von Kranken mit schweren Lungenentzündungen – wären dann den jüngeren Patienten vorbehalten mit besseren Heilungs- und Überlebenschancen. Ältere müsste man sterben lassen.