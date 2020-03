Und so begnügen sich deutsche Politiker hierzulande noch mit Empfehlungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn etwa riet am Montag dazu, große Events mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte am Mittwoch auf einer vorgezogenen Bundespressekonferenz an die Solidarität der Menschen und sagte: „Wir werden das, was notwendig ist, tun.“ Mancher liest hier schon eine wackelnde Schwarze Null hinein.



In Italien, wo mittlerweile mehr als 10.000 Menschen als infiziert bekannt sind, hat Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montagabend hingegen bereits das ganze Land per Dekret zur Sperrzone erklärt. Die Menschen dürfen nur noch aus beruflichen oder gesundheitlichen Gründen unterwegs sein – oder falls es sonst dringend notwendig ist.