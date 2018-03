Crispr/Cas9: Was hinter dem Streit um die Genschere steckt

BerlinStressresistente Maispflanzen , Allergen-freie Erdnüsse, eine Weizensorte, die gegen die gefürchtete Pilzkrankheit Mehltau resistent ist – an der Züchtung solcher und vieler anderer Kulturpflanzen arbeiten derzeit zahlreiche Pflanzenforscher. Viele nutzen dazu ein molekulares Werkzeug, das sich seit einigen Jahren in rasantem Tempo in den Labors rund um die Welt verbreitet: die Genschere Crispr/Cas9, kurz Crispr.