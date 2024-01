Daily Punch Deutschland spart sich die eigene Zukunft kaputt

Am Tag zuvor wurde bekannt, dass auch Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger 156 Millionen Euro pro Jahr streichen muss. Das tut sie nun ausgerechnet in der Anwendungsforschung für neue Batterien. Die ist eh schon der Flaschenhals in Deutschland, in einem absoluten Zukunftsmarkt. Und es ist vergleichsweise wenig Geld, das wir sparen, die Folgen aber sind dramatisch: Die Streichung trifft exakt jene Forschungsfelder, in denen Deutschland noch nicht völlig abgehängt war von USA und Asien: Maschinen und Anlagen für Batteriefabriken, neue Ingenieure und Wissenschaftlerinnen für eben diese, neue Batteriematerialien.