Datenübertragung durch Lasertechnik: Daten-Revolution im Weltall

Im Aufbau ist in Kooperation der Raumfahrtbehörde mit Airbus ein europäisches Satellitensystem zur Datenübertragung (EDRS). „Im Rahmen des weltweit einmaligen EDRS-Programms werden bereits täglich Daten über Laser von den Copernicus-Erdbeobachtungssatelliten an EDRS und von dort zum Boden übermittelt“, so Hauschildt. „Ein Satellit ist bereits im Orbit, ein zweiter ist im Bau.“ Man könne große Mengen an Daten über Zehntausende Kilometer direkt übertragen. „Heute werden Daten noch optisch empfangen und in Funkwellen umgewandelt. Wir würden das Ganze gern so weit wie möglich optisch machen.“