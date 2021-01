Debatte um Sonderrechte für Geimpfte Freiheit für geimpfte Bürger!

Eine Medizinerin setzt sich auf den Stuhl vor ihrer Impfkabine, wartet auf Kundschaft. Eine Szene, zu beobachten am vergangenen Samstag im Dresdner Corona-Impfzentrum. Von den zwölf Impfstraßen, die in der Messehalle 4 auf dem früheren Schlachthofgelände Platz hätten, sind gerade mal vier aufgebaut. Nur zwei sind an diesem Tag geöffnet. Das zeigt, wie langsam die Impfkampagne zurzeit anläuft. Dabei sehen viele Experten sie als einzigen echten Ausweg aus der Pandemie.