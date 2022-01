Defibrillator aus der Luft: Wenn die Drohne zum Lebensretter wird

Auch Everdrone-Mann Hallberg hat – neben dem Rettungsdienst – Feuerwehren schon als potenzielle Anwender im Blick. „Unter anderem könnten sie per Drohne Entstehungsbrände in Wäldern deutlich schneller und umfassender erkunden, als vom Boden aus“, sagt Hallberg. Wann die ersten Aufklärungsdrohnen starten, dazu wagt der Everdrone-Mann aber noch keine Prognose. „Jetzt bringen wir erst einmal die Defibrillatoren-Drohnen in die Fläche.“ Und davon gibt es in Schweden ja eine ganze Menge.



