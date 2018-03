Depressionen Wenn morgens die Kraft zum Aufstehen fehlt

"Depressionen verschwinden von selbst wieder"

Ganz im Gegenteil. Die Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit. Je länger die Behandlung aufgeschoben wird, desto mehr kann sich der Heilungsprozess in die Länge ziehen. Bei anhaltender Symptomatik von circa zwei Wochen sollte spätestens nach diesem Zeitraum professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Straub rät zunächst zu einem Besuch beim Hausarzt. Dieser kann den Zustand des Patienten genauer untersuchen und anschließend eine Beurteilung abgeben, ob eine therapeutische Behandlung notwendig ist. Auch wenn eine Psychotherapie in der Regel Monate dauert, sind die Erfolgschancen hoch. „Je früher die Behandlung beginnt, desto schneller und effektiver können die Beschwerden in der Regel behoben werden“, so Straub. Zwar lassen sich erneute depressive Phasen nicht ausschließen - eine erfolgreich abgeschlossene Therapie stabilisiert die Psyche jedoch dauerhaft und hilft dem Erkrankten, die Lebensfreude schrittweise zurückzugewinnen. Bei stärkeren Beschwerden ist oft eine unterstützende Behandlung mit Psychopharmaka sinnvoll.

Bild: dpa