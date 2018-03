Ist es also an der Zeit, den intellektuellen Niedergang der Menschheit zu beklagen? Diese Frage lässt anscheinend auch James Flynn keine Ruhe. Denn in einer jüngst erschienenen Studie beschäftigt er sich erneut mit der Thematik – und führt die IQ-Stagnation vor allem auf eine Ursache zurück: Zwar holten viele Menschen am unteren Ende der Skala auf, doch gleichzeitig erreichten nicht mehr so viele Kandidaten die höchsten Punktzahlen.