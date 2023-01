Der Lappland-Joker Seltene Erden in Schweden: Zu früh gefreut?

Wo die Probleme des Fundes liegen könnten, deutet das von LKAB genannte Startdatum für die Förderung an: 2037. Dass es so lange dauern wird, bis die ersten Seltenen Erden aus der Erde kommen sollen, verwundert auf den ersten Blick. Schließlich liegt die Fundstätte auf dem Gelände der größten Eisenerzmine Europas, technisch sollte der Aufwand also überschaubar sein. Dass der angepeilte Zeitraum dennoch angemessen sein dürfte, liegt an den strengen Regularien, die in der EU für den Bergbau gelten.



Lesen Sie auch: Wie Grönlands Bodenschätze das Land zu einem geopolitischen Schlachtfeld machten



Und selbst wenn die alle eingehalten werden, sind die Hürden noch nicht überwunden. So wurde eine andere Lagerstätte für Seltene Erden in Schweden (Norra Kärr) zwar von den Behörden genehmigt, anschließend aber aufgrund des lokalen Widerstands aufgegeben. „Da bin ich für den Fund in Kiruna optimistischer, schließlich liegt der mitten auf dem Gelände einer anderen Mine, die noch voll in Betrieb ist“, sagt Geologe Klemd. Aus dessen Sicht ist es gar nicht die Menge der Seltenen Erden selbst, die den Fund so bedeutsam macht. „Sondern die Tatsache, dass hier nicht nur leichte, sondern auch schwere Seltene Erden gefunden worden sind.“