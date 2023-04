Als Innovator des Jahres erhielt Thomas Zurbuchen (r.) einen Sonderpreis. Als ehemaliger Wissenschaftsdirektor der Nasa war er verantwortlich für einen Jahresetat von fast acht Milliarden US-Dollar. Er betonte im Interview mit WiWo-Chefredakteur Horst von Buttlar (l.) einen Aspekt, den alle Gewinnerinnen und Gewinner verband: „Ich habe ein gutes Team hinter mir. Es ist unglaublich wichtig, dass das System mindestens so gut ist wie ich.“ Zurbuchen sprach sich dafür aus, Risiken in einem Projekt von Anfang an mitzudenken, offen seine Meinung zu sagen und Verantwortung für die getroffene Entscheidung zu übernehmen. „Failure is not an option ist ein unglaublich schlechter Satz“, denn natürlich sei Scheitern eine Option. Jedoch sei es wichtig, in einer Führungsposition zu verstehen, was beinflussbar ist und was nicht.

Bild: Marc-Steffen Unger