Deutscher Innovationspreis Leisere Züge, schnellerer Straßenbau: Das sind die innovativsten Unternehmen 2023

3000 Euro brutto können die Schmalspur-Solarteure später verdienen; für jemanden ohne Berufsausbildung ein gutes Gehalt. In China betreibt Enpal zudem eine eigene Modulfabrik, damit die neuen Handwerkerinnen auch nicht vom Materialmangel ausgebremst werden. Das eigentliche Kerngeschäft der Berliner ist ihr Mietservice für PV-Anlagen: Zwanzig Jahre bezahlen Kunden eine monatliche Gebühr; am Ende der Laufzeit können sie die Anlage dann für einen symbolischen Euro kaufen. Enpal kümmert sich dafür um die Beschaffung der Teile, die Montage, und um die Wartung und Reparatur, falls etwas kaputt geht. Für eine gängige Einfamilienhaus-PV mit etwa 10 Kilowatt Leistung bei optimaler Sonneneinstrahlung (10 KW peak) und einem Pufferspeicher mit zehn Kilowattstunden Kapazität verlangt Enpal derzeit rund 212 Euro im Monat.



Kritiker bemängeln diese hohe Miete und dass Enpal eher günstige, chinesische Teile verbaut. Tatsächlich: Über 20 Jahre kommt so eine Summe von fast 51.000 Euro zusammen – doppelt so viel wie eine typische Zehn-KWp-Anlage kostet. „Mehr als die Hälfte davon sind aber die Finanzierungskosten“, sagt Gründinger, und beteuert: wer ganz oder zum Teil per Kredit finanzieren möchte, würde auf eigene Faust meist noch mehr bezahlen. „Wir übernehmen die Verhandlungen mit den Banken und können hier durch die Bank bessere Konditionen herausschlagen als die meisten privaten Bauherren“, sagt er. Immerhin kaufen die Kunden sich auch ein bisschen Sicherheit: Sollte etwas kaputtgehen, etwa der teure Batteriespeicher oder der Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom der PV-Dachanlage Wechselstrom macht, liefert Enpal ohne Nachzahlung Ersatz.