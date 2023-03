Deutscher Innovationspreis Leisere Züge, schnellerer Straßenbau: Das sind die innovativsten Unternehmen 2023

Will ein Kunde, dass ein Container vom Hafen in Genua nach Köln gebracht wird, stellt er diesen Auftrag in der App von DriveMybox ein, erklärt Mitgründer Aaron Spandehra. Eine intelligente Software suche nun einen Fahrer, der diesen Auftrag übernehmen könne - etwa, weil er gerade einen anderen Container von Nürnberg nach Genua gebracht hat und nicht leer zurück fahren will. Der Fahrer bekomme per App eine Nachricht auf sein Smartphone, in der er gefragt wird, ob er den Auftrag annehmen will. Kurz bestätigen, fertig. Fehlt eine Zollnummer, kann der Fahrer die über die App beim Kunden abfragen. Gibt es einen Stau, zeigt die App die Verspätung an.