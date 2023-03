Deutscher Innovationspreis Leisere Züge, schnellerer Straßenbau: Das sind die innovativsten Unternehmen 2023

Krisen sind die Zeiten großer Innovationen. Insofern lohnt es sich in turbulenten Zeiten wie jetzt besonders, einen genauen Blick auf das zu werfen, was in den Entwicklungsabteilungen deutscher Konzerne so passiert, wenn gerade mal keine Lieferketten abreißen, Banken gerettet werden oder die Inflation die Planung ruiniert. Dann nämlich werden dort die Technologien entwickelt, die in ein paar Jahren unsere Industrie und unseren Alltag prägen dürften.