Deutscher Innovationspreis: So viel Zukunft steckt in deutschen Unternehmen

Routinen zu hinterfragen und Raum für neue Ideen zu schaffen – das ist derzeit wichtiger denn je. Und so passt es gut in die Zeit, dass die WirtschaftsWoche ausgerechnet jetzt gemeinsam mit ihren Partnern Accenture und EnBW Deutschlands innovativste Start-ups, Mittelständler und Großunternehmen kürt. Neun Firmen sind in diesem Jahr für den Deutschen Innovationspreis nominiert. Aus ihnen wird eine zehnköpfige Jury die zukunftsweisendsten auswählen – und am 3. April die jeweiligen Sieger in den drei Kategorien verkünden. Auf eine Gala, die die Preisträger des Deutschen Innovationspreises feiert, werden wir dieses Mal verzichten. Doch die Projekte, mit denen sich die Unternehmen beworben haben, sind nicht minder spannend.