DFKI-Chefin Jana Koehler „Auch für die digitale Gesellschaft ist das Handwerk die Grundlage“

Welche Entwicklung beeindruckt Sie besonders, wenn Sie sich daran erinnern, was Sie vor knapp 25 Jahren in Ihrer Doktorarbeit über die „Wiederverwendung von Plänen in deduktiven Planungssystemen“ untersucht haben?

Die Vielfalt der Methoden, die heute zur Verfügung stehen, und die wir in Anwendungen einsetzen können: Spracherkennung, Dialogsysteme, GPS-basierte Navigation, bei der KI die kürzesten Wege berechnet, oder die verschiedensten Verfahren, mit denen wir moderne Produktionsanlagen flexibel und optimiert betreiben können.