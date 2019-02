DFKI-Chefin Jana Koehler „Auch für die digitale Gesellschaft ist das Handwerk die Grundlage“

Das würde die Branche noch einmal stark wandeln. Was sagen Sie Unternehmen, die erwarten, die Veränderungen durch künstliche Intelligenz würden schon nicht so tiefgreifend, und daher immer noch abwarten?

Ich habe die vergangenen 20 Jahre in der Schweiz gelebt. Auch dort warten viele ab und beobachten erst mal, was um sie herum passiert. In einem gewissen Rahmen ist das in Ordnung. Nur: Wir überschätzen Technologien am Anfang oft, unterschätzen aber dann ihre langfristigen Auswirkungen. Das ist wie beim Smartphone: Die ständige Verfügbarkeit des Internets in einem kleinen Gerät hat auch alles andere verändert – was sich anfangs die wenigsten vorstellen konnten. Deshalb sollten sich Unternehmen schon heute Gedanken machen, was die weiteren Effekte von KI – und der Digitalisierung – sein werden, an die man nicht unbedingt gleich denkt.