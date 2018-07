Digitale Medizin „Daten sind der wichtigste Rohstoff der Medizin“

Wenn genug Daten gesammelt und ausgewertet sind, lässt sich vielleicht irgendwann das Risiko bestimmen, an einer bestimmten Krankheit, etwa Demenz, zu erkranken. Befürchten Sie nicht, dass das dazu führen könnte, Risikogruppen einen bestimmten Lebensstil vorzuschreiben, damit sie nicht erkranken?

Zuerst einmal sehe ich eine große Chance darin, dass der Einzelne aktiv Prävention betreiben kann, in dem Wissen um seine eigene Veranlagung und den damit verbundenen Risiken, etwa an Diabetes zu erkranken. Zahlreiche Studien und Beobachtungen zeigen, dass eine individuelle Risikoprognose wesentlich mehr Verhaltensänderungen im positiven Sinne bewirkt als abstrakte Vorhersagen über die Schädlichkeit bestimmter Lebensweisen. Jemanden qua Gesetz zu zwingen, sein Leben anzupassen, halte ich aber für nicht tragbar. Die Entscheidung, ob jemand das diagnostiziert haben und ein verändertes Leben führen will, muss er selbst treffen dürfen.