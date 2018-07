Digitale Medizin „Daten sind der wichtigste Rohstoff der Medizin“

Was glauben Sie, welche Rolle Big Data in der Medizin in fünf Jahren spielen wird?

Schon heute nutzen Ärzte Analysetools, die auf Big Data basieren, etwa in der Onkologie. Ich bin überzeugt davon, dass die Entwicklung deutlich rasanter vonstatten gehen wird, als wir uns das gerade vorstellen. Nicht nur in spezialisierten Zentren werden in spätestens zehn Jahren Künstliche Intelligenzen kontinuierlich von Ärzten genutzt. Und in naher Zukunft wird KI sicher auch zur Prävention und Therapie der multifaktoriellen Volkskrankheiten eingesetzt – etwa Diabetes, Herzkreislauferkrankungen oder chronische Atemwegsstörungen.