Elektrolyse-Hersteller So will Sunfire führender Wasserstoff-Player werden

Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von elektrischem Strom in die Bausteine Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Sie gilt als Schlüsseltechnologie, um Energie künftig umweltfreundlich nicht als elektrischen Strom, sondern in chemischer Form zu speichern. Wasserstoff lässt sich lagern, transportieren, in der Industrie als Energieträger einsetzen oder in Brennstoffzellen wieder in Strom umwandeln. Auch Düngemittel oder synthetischer Kraftstoff lassen sich daraus umweltfreundlich herstellen.