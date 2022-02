Elon Musks Raumfahrtprojekt Absturz von 40 SpaceX-Satelliten: Schuld ist die Wettervorhersage

In der noch jungen kommerziellen Raumfahrtbranche auch in Europa wirft der Unfall nun die Frage auf, ob die Ursache in der Risikofreude von SpaceX-Gründer Elon Musk zu finden ist, der die Satelliten zu einem so ungünstigen Zeitpunkt gestartet hat. Oder aber in einer immer noch ungenügenden Vorhersage des Weltraumwetters. Das US-Vorhersagezentrum NOAA hatte nur eine Weltraum-Sturmwarnung der niedrigsten Kategorie herausgegeben.