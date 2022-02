Elon Musks Starlink-Programm 40 von 49 SpaceX-Satelliten durch Sonnensturm zerstört

Mitarbeiter der Bodenkontrolle versuchten noch, die kompakten, flachen Satelliten zu retten, indem sie sie in eine Art Ruhezustand und in einen Flugmodus versetzten, der die Zugkraft verringern sollte. Doch die atmosphärischen Kräfte waren zu stark. Die Satelliten konnten sich nach SpaceX-Angaben nicht aktivieren und in höhere, stabilere Umlaufbahnen aufsteigen. Getroffen wurden die Satelliten von dem Sonnensturm, als sie sich in einer Übergangsposition befanden. In diese ungewöhnlich niedrige Umlaufbahn schickt SpaceX sie bewusst, damit Blindgänger wieder in die Atmosphäre eintreten und für Raumschiffe keine Gefahr darstellen.