Energiepartnerschaft Wie Kanada Deutschlands Bedarf an Wasserstoff stillen soll

Schon heute ist Kanada bei grünen Wasserstoffprojekten weit vorne. Seit 2021 ist in der Region Quebec eine der weltweit größten Elektrolyseanlagen mit 20 Megawatt Leistung in Betrieb, Projekte mit mehr als fünf Gigawatt Leistung sind in Planung, heißt es in dem Adelphi-Bericht. Die Berater schätzen das Exportpotenzial Kanadas auf 25 bis 35 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2030 will die EU zehn Millionen Tonnen Wasserstoff importieren.