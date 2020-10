Entscheidungsmacher „Viele wären über Wochen oder Monate ausgefallen“

Können wissenschaftliche Informationen auch helfen, Entscheidungen im Nachhinein nochmal zu bewerten und zu rechtfertigen?

Ja, klar. Ich bin, gerade auch aus der retrospektiven Betrachtung heraus, davon überzeugt, dass Deutschland das im Frühjahr richtig gemacht hat. Sowohl bei der Entscheidung für die Kontaktsperren als auch all das, was als Lockdown zusammengefasst wird. Keine der Maßnahmen war falsch, wie sich inzwischen herausgestellt hat, auch anhand von wissenschaftlichen Daten.



Gerade am Lockdown üben Wirtschaftsvertreter immer wieder Kritik.

Manche behaupten, dass bestimmte Dinge nicht hätten sein müssen. Das stimmt einfach nicht. Und das lässt sich auch nicht belegen. Leute, die das Wirtschaftliche in den Vordergrund stellen, sagen ja gerne: In weiten Bevölkerungskreisen wäre dieses Virus nicht sehr tödlich. Und dabei vernachlässigen sie viele Aspekte, die die Wissenschaft mehr und mehr belegen kann: Das Sterben an diesem Virus ist bei weitem nicht alles. Auch in gesunden erwachsenen Altersgruppen hat es gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit - also genau bei denjenigen, die in den Unternehmen so wichtig sind. Wenn wir dieses Virus lange durch die Bevölkerung hätten durchlaufen lassen, dann hätten wir auch sehr, sehr hohe Krankenstände gehabt. Und sehr lange Krankschreibungen.