Genau an dieser Abwägung zwischen durchsetzungsstarker Extraversion und freundlicher Nähe scheitern Roboter bisher regelmäßig. Sie nehmen uns Verantwortung ab, was man leicht als Führungsstärke missverstehen kann. Sie befehlen, aber hinterfragen sich nicht oder beziehen die Wünsche und Ideen der Mitarbeiter mit ein. So ein Chef ist praktisch – dann muss man nicht selbst denken, sondern kann sich auf die computergestützte Analyse verlassen. In einer Welt, in der es viele Wege zum Ziel gibt, führt ein solches Denken jedoch oft in die Sackgasse. Fragen Sie die Leute, die im Schlamm von Colorado stecken blieben!