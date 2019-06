Und das gilt nicht nur für die Auswahl von Produkten. So zeigte eine Vergleichsstudie der Absolventen von US-Universitäten: Diejenigen, die mit ganz genauen Vorstellungen ihres späteren Jobs ins Berufsleben starteten, hatten später tatsächlich ein höheres Einkommen als diejenigen, die einfach mal schauten, was sich so ergab. Dafür waren sie auch viel unzufriedener. Denn je mehr Fakten man nutzt, desto leidenschaftsloser (und weniger dauerhaft) wird am Ende die Entscheidung. Gewiss, nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden ist auch nicht immer gut – wohl aber die Balance zu halten: mithilfe von objektiven Kriterien die Auswahl zunächst einschränken, die letztendliche Entscheidung aber spontan treffen. Wir sind keine rationalen Auswahlmaschinen. Digitale Assistenten können somit helfen, das überbordende Angebot vorzusortieren – und den Einfluss des Bauchgefühls somit auf einzelne, allesamt mehr oder weniger rationale Entscheidungsmöglichkeiten zu reduzieren. Habe ich auch gemacht und esse seither nur noch Müslis mit einem Eiweiß-Fett-Verhältnis von mindestens 0,9 – solange sie mir auch schmecken.