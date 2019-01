Erfindung des Fortschritts Wie James Watt mit seiner Dampfmaschine den Wohlstand ankurbelte

Die Idee, dass bahnbrechende Erfindungen wie das Rad, der Buchdruck oder die Dampfmaschine durch einen einzigen genialen Einfall zustande kommen, ist ein Mythos. Dessen ist sich Ben Russell sicher.

Der Kurator für Maschinentechnik am Science Museum in London nippt an einem Coffee to go und blickt über den riesigen Eingangsbereich des Museums, in dem gleich mehrere der beeindruckenden Dampfmaschinen von Watt stehen. Wichtige Entwicklungen entstünden in einem komplexen Umfeld – und selbst dann sei noch viel harte Arbeit notwendig. Einen Geistesblitz in eine funktionierende Maschine zu verwandeln, sei „ein ziemlicher Alptraum“.