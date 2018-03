Ernährung: Gefällig, gesund – und genverändert

Ein Zaun gegen Rehe und Hirsche ist der einzige Schutz, den Obstbauer Neal Carter für seine drei Plantagen im US-Bundesstaat Washington braucht. Seine Äpfel unterscheiden sich äußerlich nicht von allen anderen, die in diesem riesigen Anbaugebiet nahe des Vulkans Mount Rainier wachsen. So können Umweltschützer sie nur schwer aufspüren. Das Besondere an Carters Arctic Apple zeigt sich, wenn man ihn aufschneidet: Das Fruchtfleisch färbt sich nicht braun. Carter muss seine Äpfel daher nicht aufwendig behandeln, bevor er sie in mundgerechte Stücke schneiden lässt und abgepackt in Plastiktüten verkauft – so wie konkurrierende Anbieter.