Erster Weltraumtourist SpaceX will japanischen Milliardär um den Mond fliegen

Die durchschnittliche Distanz von der Erde zum Mond beträgt 382.500 Kilometer. Seit der Apollo-17-Expedition Ende 1972 war kein Mensch mehr dort. SpaceX will für die Reise eine Rakete vom Typ Big Falcon Rocket (BFR) einsetzen, die noch in der Entwicklung ist. Sie ist 118 Meter lang, wiederverwendbar und solle mehrere unbemannte Testflüge absolvieren, bevor sie mit Menschen an Bord fliegt. SpaceX will in den 2020er Jahren zudem einen Außenposten in der Nähe des Mondes platzieren, der als Sprungbrett zur Mondoberfläche und Flügen zum Mars und darüber hinaus werden soll.