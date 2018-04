Europas Antwort auf SpaceX: Raketenteile aus dem 3D-Drucker

Wo der Weg hinführen könnte, lässt sich in Vernon sehen. In dem Ort zwischen Paris und der Normandie-Küste baut die ArianeGroup Triebwerke. Eine Halle auf dem weitläufigen Gelände erinnert mit ihren offenen Arbeitsplätzen an ein Start-Up-Zentrum: Dort feilen Ingenieure an einem neuen völlig neuen Triebwerk namens Prometheus - gemeinsam mit Kollegen in Ottobrunn bei München, die per Videolink zugeschaltet werden. „Hier legen wir von vorneherein den Fokus auf die Baubarkeit“, sagt Gerald Hagemann, Leiter der Entwicklung von Flüssigtriebwerken. Bei einem Teil der Turbopumpe aus nickelbasiertem Stahl etwa wurde die Größe so beschränkt, dass eine Herstellung im 3D-Druck möglich ist.