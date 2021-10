Expo Dubai: Siemens' Blaupause für intelligente Städte

Die gesamte Expo ist ein Referenzprojekt für das Internet der Dinge und Smart City, das zeigt, was technologisch bereits möglich ist: So sammelt das System teils in Echtzeit die Daten von 210.000 über das Expo-Gelände verteilten Sensoren und Datenpunkte, etwa in Klimaanlagen und Thermostaten, und vernetzt 5500 Türen und gut 15.000 Kameras. Diese werden in Mindsphere, dem Cloud-basierten Betriebssystem für das Internet of Things (IoT) von Siemens eingespeist.