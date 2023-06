Fleisch aus dem Labor Kultiviertes Fleisch: In Europa erfunden, in den USA zugelassen

Die Hochskalierung der Fertigung wird darüber entscheiden, ob die neuen Produkte preislich mit herkömmlichem Fleisch konkurrieren können. Upside Foods will sein Labor-Huhn erst einmal in „begrenzten Mengen bei ausgewählten Restaurantpartnern“ zur Verköstigung anbieten, unter anderem in einem Sternerestaurant in San Francisco. Mit dem starken Fertigungswissen, das in Deutschland entwickelt wurde, könnten hiesige Hersteller also in der Massenproduktion noch aufholen – sofern Europa diese Chance ergreift.



