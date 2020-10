Flugtaxis Volocopter: Nächste Landung? Am Bahnhof!

Erst Ende September hatte Volocopter eine Absichtserklärung mit der japanischen Fluggesellschaft Japan Airlines, einem der Investoren des Start-ups, bekannt gegeben, um Flugtaxidienste in zwei bis drei Jahren in Japan zu ermöglichen. Kurz darauf meldete das Start-up auch eine Partnerschaft unter anderem mit dem französischen Flughafenbetreiber ADP, um Flugtaxis im Großraum Paris an den Start zu bringen.