Foodtech Forscher machen aus Plastikmüll Lebensmittel

Die Kandidaten, die aus diesem Casting und Styling herauskamen, erwiesen sich als effiziente Kunststoffverwerter: Binnen Tagen zersetzen sie in Laborgefäßen Plastik, in diesem Fall Polyethylenterephthalat (PET), in seine molekularen Bestandteile – und stellten daraus Proteine und andere Bausteine wie Fettsäuren her. „Das Resultat sieht aus wie brauner Zucker“, sagt Lu. „Aus Abfall machen wir essbares Pulver.“